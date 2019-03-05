اونلاين | ريال مدريد وأياكس بث مباشر (ابطال أوروبا) مشاهدة (بث مباشر) hd يلا شوت الجديد حصري

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سولاري وراموس يشحنان الفريق قبل مباراة أياكس المرتقبة

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صحيفة "آس"

موقع الخليج 365 سبورت – كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب فريق ريال مدريد الحالي، وقائد المرينجي سيرجيو راموس قد تحدثا مع أعضاء الريال قبل مباراة أياكس الهولندي من أجل حثهم على الاتحاد واستخراج أفضل ما لديهم من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا.

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وسيستضيف مساء اليوم ريال مدريد على ملعبه “سانتياجو برنابيو” منافسه أياكس، ضمن فعاليات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يعاني هذا الموسم بشدة، بعد خروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي على يد غريمه التقليدي برشلونة، وصعوبة منافسته على لقب الدوري الإسباني، بابتعاده عن المتصدر البرسا بـ 12 نقطة.

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وأكملت الصحيفة أن لهذا السبب، قرر الثنائي سولاري وسيرجيو راموس الاجتماع بأعضاء الفريق في غرفة خلع الملابس مساء أمس الاثنين قبل انطلاق التدريب للحديث مع اللاعبين.

ريال مدريد وأياكس بث مباشر (ابطال أوروبا) مشاهدة (بث مباشر) hd يلا شوت الجديد حصري

وأوضحت “آس” بأن سولاري وراموس اجتمعا بأعضاء الفريق لمدة لا تقل عن 40 دقيقة من أجل اجتياز المرحلة الصعبة التي يمر بها الريال، واتفق الجميع بأن ريال مدريد في أسوأ مراحله هذا الموسم، بعد خروجه من الكأس، وصعوبة المنافسة على الدوري.

ريال مدريد وأياكس بث مباشر (ابطال أوروبا) مشاهدة (بث مباشر) hd يلا شوت الجديد حصري

ولم تكن هناك أي رسائل لوم أو نقد من أي أحد أثناء الاجتماع، بل كان الجميع متحدًا.

وذكرت الصحيفة أن يتبقى فقط 6 مباريات من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، والمرة الرابعة على التوالي، وهذا ما قاله سولاري وراموس في هذا الاجتماع، ويريد المدرب الأرجنتيني أن يتواصل مع جميع اللاعبين، وأن يكونوا متاحين له في هذه المرحلة الصعبة من أجل الوصول للهدف وهو الفوز بدوري الأبطال.

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