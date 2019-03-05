انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف احتفل "الشلهوب" بمولوده في دوري أبطال آسيا؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 09:47 مساءً - لن ينسَى قائد نادي الهلال السعودي محمد الشلهوب، الخامس من مارس 2019، على الإطلاق؛ بعدما رزق صباح اليوم بمولود ذكر، قبل أن يقود فريقه في ذات اليوم لانتصار آسيوي ثمين في مستهل المشوار.

وأحرز صانع الألعاب المخضرم هدف الفوز في شباك العين، في اللقاء الذي أقيم على استاد "هزاع بن زايد"، بطريقة فنية رائعة، ثم احتفل به بصحبة رفاقه اللاعبين على طريقته الخاصة.

وجاء احتفال الشلهوب على طريقة مهاجم البرازيل الأسبق بيبيتو، في كأس العالم بعد إحرازه هدفاً في شباك "الطواحين" الهولندية، في مونديال 1994 الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقب اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بهدف نظيف في مستهل مشواره بالمجموعة الآسيوية الثالثة، احتفل الشلهوب مع لاعبي الهلال ومجلس الإدارة بطريقة بيبيتو أيضاً، ليصبح الحدث السعيد "حديث الساعة" في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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ويعد الفوز الأول للهلال خارج أرضه على العين، في دوري أبطال آسيا، خلال سجلهما الحافل من المواجهات المباشرة بينهما في البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية.

وصباح اليوم، كتب الشلهوب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله في هذا اليوم الجميل بمولود أسميته على الوالد (بندر)".

تجدر الإشارة إلى أن الشلهوب يُعد من ركائز الهلال السعودي على مدار العقدين الماضيين، وحقق معه جملة من الألقاب والبطولات، كما أنه يتمتع بشعبية جارفة في الأوساط الرياضية السعودية رغم تقدمه في العمر (38 عاماً).