انت الان تتابع تفاصيل خبر "السومة" يقود أهلي جدة لفوز قاري على السد القطري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 09:47 مساءً - تغلّب الأهلي السعودي على ضيفه السد القطري بثنائية نظيفة، في القمة الكروية التي جرت مساء الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة المشعة"، في أولى لقاءات الطرفين بالمجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

أنهى الفريق السعودي الشوط الأول متقدماً بهدف مهاجمه السوري عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ32.

وفشلت جميع محاولات "الزعيم" في تعديل الكفة، ليضاعف "أصحاب الأرض" النتيجة بهدف ثانٍ برأسية متقنة من السومة، قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

بهذا الفوز تصدر أهلي جدة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، في حين حلّ السد رابعاً بلا نقاط مع نهاية الجولة الأولى.

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وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، خيّم التعادل بهدف لمثله على مباراة بيرسبوليس الإيراني وضيفه باختاكور الأوزبكي، في المواجهة التي احتضنها استاد "آزادي" بالعاصمة طهران.

تقدم الأوزبكيون بهدف مارات بيكماييف في الدقيقة الخامسة، فيما أدرك الكرواتي ماريو بوديمير هدف التعادل لبيرسبوليس في الدقيقة الـ25.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة بنقطة لكل طرف، وضعتهما في المركزين الثاني والثالث، بانتظار ما ستسفر عنه مباريات الجولة الثانية.

ويطير الأهلي إلى أوزبكستان لمواجهة باختاكور، في حين يستقبل السد منافسه بيرسبوليس، في الـ12 من مارس الجاري.