انت الان تتابع ماني عن المنافسة مع صلاح: الجميع يعلم علاقتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
محمد صلاح وماني
أكد السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول، أنه لا توجد أي منافسة على الألقاب الفردية بينه وبين محمد صلاح زميله في الفريق، مشددًا على أنه تجمعهما علاقة صداقة وحب متبادل، مشيرًا إلى أنه وصلاح يطمحان في تحقيق البطولات الجماعية مع الريدز وليس إنجازا فرديا، حيث رد السنغالي على سؤال موجه له، وهو يضحك وقال: "تريدني أن أقول إن هناك منافسة بيني وبين صلاح؟ أهذا ما تريده؟". وقال ماني في تصريحات لجريدة ورلد سوكر: "الإعلام يخمن أننا متنافسان، ولكن لكي أكون صادقا فلا توجد أي منافسة بيننا، وأعتقد أنه يمكنك رؤية ذلك في العلاقة بيننا سواء داخل أو خارج الملعب".
وتابع: "نحن نمثل النادي والمدينة، ولذك نبذل قصارى جهدنا وهو ما يعد ممتعًا بالنسبة لنا، صلاح يحب ليفربول مثلي تمامًا، الأمر حسي للغاية منذ انضمامه للفريق". وواصل: "نسعى فقط لتحقيق الألقاب للنادي، ويوجد بعض اللاعبين في العالم يبحثون عن الألقاب الفردية، ولكن بالنسبة لنا فلا نفكر في الأمر كثيرًا". واختتم:
وتابع: "نحن نمثل النادي والمدينة، ولذك نبذل قصارى جهدنا وهو ما يعد ممتعًا بالنسبة لنا، صلاح يحب ليفربول مثلي تمامًا، الأمر حسي للغاية منذ انضمامه للفريق".
وواصل: "نسعى فقط لتحقيق الألقاب للنادي، ويوجد بعض اللاعبين في العالم يبحثون عن الألقاب الفردية، ولكن بالنسبة لنا فلا نفكر في الأمر كثيرًا".
واختتم: "لكن إذا حقق أحدنا لقبا فرديا فإن الجميع يكون سعيدًا له، الأمر يكون جيدا لليفربول ولمنتخباتنا، لأن ذلك يعني أننا نسير على الطريق الصحيح".
ويتعرض محمد صلاح لحملة من بعض الصحف الإنجليزية بسبب انخفاض مستواه على غير المتوقع، حيث سجل هدفا وحيدا في آخر ست مباريات، وفشل في التسجيل للمرة الثالثة على التوالي، لأول مرة منذ قدومه، وهو ما أثر بشكل كبير على نتائج الريدز، وفقدان صدارة الدوري الإنجليزي لصالح منافسه مانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماني عن المنافسة مع صلاح: الجميع يعلم علاقتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.