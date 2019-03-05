انت الان تتابع ماني عن المنافسة مع صلاح: الجميع يعلم علاقتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

محمد صلاح وماني

أكد السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول، أنه لا توجد أي منافسة على الألقاب الفردية بينه وبين محمد صلاح زميله في الفريق، مشددًا على أنه تجمعهما علاقة صداقة وحب متبادل، مشيرًا إلى أنه وصلاح يطمحان في تحقيق البطولات الجماعية مع الريدز وليس إنجازا فرديا، حيث رد السنغالي على سؤال موجه له، وهو يضحك وقال: "تريدني أن أقول إن هناك منافسة بيني وبين صلاح؟ أهذا ما تريده؟". وقال ماني في تصريحات لجريدة ورلد سوكر: "الإعلام يخمن أننا متنافسان، ولكن لكي أكون صادقا فلا توجد أي منافسة بيننا، وأعتقد أنه يمكنك رؤية ذلك في العلاقة بيننا سواء داخل أو خارج الملعب".

وتابع: "نحن نمثل النادي والمدينة، ولذك نبذل قصارى جهدنا وهو ما يعد ممتعًا بالنسبة لنا، صلاح يحب ليفربول مثلي تمامًا، الأمر حسي للغاية منذ انضمامه للفريق". وواصل: "نسعى فقط لتحقيق الألقاب للنادي، ويوجد بعض اللاعبين في العالم يبحثون عن الألقاب الفردية، ولكن بالنسبة لنا فلا نفكر في الأمر كثيرًا". واختتم:

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