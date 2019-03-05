اللجنة الأوليمبية تتراجع أمام رئيس الزمالك

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تحرير:أحمد محمد ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
نادى الزمالك
قررت اللجنة الأوليمبية إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده غدا الأربعاء بمقر اللجنة الاوليمبية المصرية، والاكتفاء ببيان رسمي يتضمن موقف اللجنة ومجلسها بعد حفظ البلاغ المقدم من رئيس نادى الزمالك ضدها خلال الفترة الأخيرة، واتهامها بالتطاول على مؤسسات الدولة المختلفة وغيرها من الاتهامات الباطلة التي ثبت بطلانها رسميا، وكذلك موقف البلاغات المقدمة ضد أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوي مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين والمقدمة من رئيس اللجنة الأوليمبية.
وبررت اللجنة تراجعها بأنه حفاظا على وقت وسائل الإعلام المختلفة، وحرصا على وقت الجميع، ونحن مقبلون على تنظيم حدث رياضي كبير يتمثل في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والاستعداد الجاد للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020. وتصدر اللجنة بيانها الرسمي غدا الأربعاء للكشف عن نتيجة التحقيقات التي
وبررت اللجنة تراجعها بأنه حفاظا على وقت وسائل الإعلام المختلفة، وحرصا على وقت الجميع، ونحن مقبلون على تنظيم حدث رياضي كبير يتمثل في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والاستعداد الجاد للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020.
وتصدر اللجنة بيانها الرسمي غدا الأربعاء للكشف عن نتيجة التحقيقات التي جرت عن طريق نيابة أمن الدولة العليا.
يذكر أن رئيس نادي الزمالك قد تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في خطاب تضمن سب وقذف رئيس القلعة البيضاء، خاصة أن العلاقة بين رئيس نادي الزمالك واللجنة الأوليمبية ليست على ما يرام، حيث تسودها المشاكل والأزمات بعد قرار اللجنة إيقاف رئيس الزمالك لمدة عامين ومنع فرق الزمالك من اللعب داخل مقر النادي.
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