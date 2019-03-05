انت الان تتابع اللجنة الأوليمبية تتراجع أمام رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

نادى الزمالك

قررت اللجنة الأوليمبية إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده غدا الأربعاء بمقر اللجنة الاوليمبية المصرية، والاكتفاء ببيان رسمي يتضمن موقف اللجنة ومجلسها بعد حفظ البلاغ المقدم من رئيس نادى الزمالك ضدها خلال الفترة الأخيرة، واتهامها بالتطاول على مؤسسات الدولة المختلفة وغيرها من الاتهامات الباطلة التي ثبت بطلانها رسميا، وكذلك موقف البلاغات المقدمة ضد أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوي مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين والمقدمة من رئيس اللجنة الأوليمبية.

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وبررت اللجنة تراجعها بأنه حفاظا على وقت وسائل الإعلام المختلفة، وحرصا على وقت الجميع، ونحن مقبلون على تنظيم حدث رياضي كبير يتمثل في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والاستعداد الجاد للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020. وتصدر اللجنة بيانها الرسمي غدا الأربعاء للكشف عن نتيجة التحقيقات التي