انت الان تتابع فقدان الثقة والضغوط.. 4 أسباب وراء تراجع مستوى صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتقادات واسعة طالت محمد صلاح نجم ليفربول بعد فشله في التسجيل للمرة الثالثة على التوالي، ما أثر بشكل كبير على نتائج الريدز، وخسارة صدارة البريميرليج لصالح مانشستر سيتي

فجأة ابتعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عن التهديف في المباريات الأخيرة، وهو ما تزامن مع تفريط الريدز في صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى لصالح مانشستر سيتي، وتعرض بعدها النجم المصري لانتقادات حادة من جانب الجماهير التي كانت قبل أيام تغني له وتهتف باسمه، بل ووصل الأمر إلى شن هجوم حاد ضده بسبب تراجع مستواه، بل وتم تحميله تراجع نتائج الريدز، وفقدان الصدارة، خاصة بعد تعادله سلبيًا مع إيفرتون خلال الجولة الماضية، التي أهدر فيها صلاح فرصة مؤكدة للتهديف، تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد.

"التحرير" تكشف في التقرير التالي أهم الأسباب التي أسهمت في ظهور صلاح بهذا المستوى في المباريات الأخيرة: فقدان الثقة النجم المصري ظهر عليه خلال الفترة الماضية، فقدان الثقة بالنفس، والتوتر، خلال المباريات الأخيرة، وهو ما أثر على مستواه في بعض المباريات، فنجده الموسم الحالي أمام الفرق الكبرى لم

"التحرير" تكشف في التقرير التالي أهم الأسباب التي أسهمت في ظهور صلاح بهذا المستوى في المباريات الأخيرة: فقدان الثقة

النجم المصري ظهر عليه خلال الفترة الماضية، فقدان الثقة بالنفس، والتوتر، خلال المباريات الأخيرة، وهو ما أثر على مستواه في بعض المباريات، فنجده الموسم الحالي أمام الفرق الكبرى لم يسجل أي هدف سوى في مرمى أرسنال من ركلة جزاء، عكس الموسم الماضي، الذي سجل فيه هدفين في الجانرز، و3 أهداف في شباك توتنهام، وهدفا في كل من تشيلسي ومانشستر سيتي، بمجموع 7 أهداف. تراجع مستوى صلاح لم يتوقف عند حد الفرق الكبرى في البريميرليج فقط، بل امتد أيضًا ليشمل دوري أبطال أوروبا، مقارنة بالموسم الماضي، حيث سجل 3 أهداف كان منها هدف التأهل للمراحل الإقصائية ضد نابولي، بينما أحرز في الموسم الماضي نجم الريدز 5 أهداف. التركيز مع السوشيال ميديا على غير المعتاد، بدأ محمد صلاح في التركيز مع السوشيال ميديا بشكل غير مسبوق، والتأثر بما يحدث عليها، وكان آخر ها بعدما فاجأ الجميع، بإغلاق جميع حساباته والابتعاد عن الإنترنت تمامًا بعد تويتة غامضة، فسرها البعض على أن صلاح بدأ في الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه الدولي المصري عاد لفتح حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 3 أيام من إيقافها، واتضح أنها حملة إعلانية لإحدى الشركات، التي تعاقدت معه. Advertisements تركيز صلاح مع السوشيال ميديا، أثر عليه سلبيًا، وهو ما جعله يحقق أرقاما سلبية، بعدما أهدر انفرادا صريحا في مواجهة إيفرتون الماضية، التي تسببت في تفريط الريدز في صدارة الدوري الإنجليزي، لصالح مانشستر سيتي، ووفقا لإحصائيات موقع "سكواكا"، فإن صلاح أهدر 13 فرصة خطيرة على المرمى، هذا الموسم، ولا يتفوق عليه في هذه الناحية سوى مهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانج، الذي أضاع 19 فرصة خالصة. تغيير مركزه

تغيير مركز محمد صلاح في أغلب المباريات، والاعتماد عليه، كمهاجم صريح، أثر على مستواه التهديفي، عكس ما يلعب في مركز الجناح الأيمن، والدخول لمنطقة الجزاء، مع وجود فيرمينو مهاجمًا صريحًا. تغيير مركز الدولي المصري، لم يؤثر عليه فقط، بل أثر على ليفربول بصفة عامة، فانخفض معدل أهداف صلاح في الموسم الحالي من التسجيل مرة كل 90 دقيقة إلى زيارة الشباك كل 145 دقيقة بالبريميرليج، كما تراجعت نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف من 22% إلى 18% فقط، كما تراجع متوسط تسديدات نجم الفراعنة على المرمى في المباريات هذا الموسم من 4.4 إلى 3.4 تسديدة. الضغط النفسي بعدما أصبح أحد نجوم الكرة العالمية ومطالبًا بقيادة فريقه للفوز والتسجيل في كل مباراة، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به الموسم الماضي ودخوله القائمة النهائية لاختيار أحسن لاعب في العالم، وتحقيق أرقام قياسية لم تتحقق من فترة طويلة، أبرزها التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي، وبالفعل ظهر على صلاح الضغط النفسي والعصبي، الذي أثر على مستواه داخل المستطيل الأخضر، وأفقده الكثير من تركيزه في اللمسة الأخيرة. وفي بعض الإحصائيات أكد أن صلاح لا يسدد كثيرا مثل الموسم الماضي، فبدلا من تسديد 4.4 في 90 دقيقة انخفض ذلك الرقم إلى 3.4 أي انخفاض بلغ 20%. محمد صلاح أمامه تحد صعب، بعدما خسر فريقه صدارة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح مطالبًا باستعادة الصدارة من مانشستر سيتي مرة أخرى.. فهل ينجح صلاح في استعادة مستواه؟

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