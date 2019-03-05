انت الان تتابع رئيس الزمالك يفتح النار على سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

سيد عبد الحفيظ

كشف رئيس نادي الزمالك خلال وجوده في مؤتمر "نبذ التعصب"، الذي دعت إليه رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين، أنه ملتزم بما يتم الاتفاق عليه خلال المؤتمر، في الوقت الذي لم يلتزم به الطرف الآخر، موجهًا حديثه للنادي الأهلي. وأكد رئيس مجلس القلعة البيضاء أن الوطن يشهد موجة إرهاب إعلامي شديدة نابعة من قنوات الإخوان في كل من دولتي قطر وتركيا، على حد قوله، وأنه يتوجب علينا التصدي لمحاولات بث الفتن بين الجماهير المصرية لتلاشي أي حوادث أو كوارث دامية.

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وواصل رئيس الزمالك تصريحاته بأن المشكلة ليست في كيان النادي الأهلي بل في من يحكم الكيان، قائلا: "اللي مش شايف إن الأهلي هرم كبير يبقى أعمى". وأضاف رئيس الفارس الأبيض أنه سبق وتقابل مع محمود الخطيب في مكتب وزير الشباب والرياضة، وقام بمصافحته ولم يجد غضاضة في ذلك، مؤكدًا أنه يتشرف بعضوية النادي الأهلي