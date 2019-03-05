انت الان تتابع وزير الرياضة يوجه رسالة لرئيس نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
أشرف صبحي
أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بمؤتمر "نبذ التعصب"، الذي أقيم عصر اليوم في فندق سميراميس، لمواجهة التعصب والفتن في الرياضة المصرية. وقال وزير الرياضة في المؤتمر: "أنا سعيد جدًا بهذا التجمع، وأشكر اتحاد الكرة ورابطة النقاد الرياضيين على تلبية هذه الدعوة والحضور للمؤتمر، فالكرة بالنسبة للمصريين هي مصدر البهجة والسعادة وتجمع كل الشعب، وأشكر رئيس نادي الزمالك الذي حرص على الحضور، وكان أول من وافق على الحضور، والوسط الرياضي هو مرآة الشعب المصري، نظرًا للاهتمام الكبير، الذي يحظاه من الجميع في الخارج".
ويحضر المؤتمر عدد كبير من الرياضيين، فِي مقدمتهم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ورئيس نادي الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء المجلس سيف زاهر ومجدي عبد الغني وحازم إمام، ومن نجوم الرياضة ربيع ياسين وتامر عبد الحميد ودونجا وأحمد ناجي، وأعضاء رابطة النقاد الرياضيين وقدم المؤتمر الإعلامي
ويحضر المؤتمر عدد كبير من الرياضيين، فِي مقدمتهم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ورئيس نادي الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء المجلس سيف زاهر ومجدي عبد الغني وحازم إمام، ومن نجوم الرياضة ربيع ياسين وتامر عبد الحميد ودونجا وأحمد ناجي، وأعضاء رابطة النقاد الرياضيين وقدم المؤتمر الإعلامي ياسر أيوب.
ويهدف المؤتمر لتوجيه رسالة إيجابية من خلال لم الشمل والبحث عن حلول جذرية لنبذ التعصب والوقوف فى وجهه، بالإضافة لضرورة استغلال دور رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين، من أجل مواجهة التعصب الملحوظ الذي زاد بين الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها، وهو ما يفرض هذا التحرك الإيجابى فى توقيت تستعد فيه الدولة المصرية لاستقبال حدث كبير مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وتوحيد الصفوف لنبذ التعصب بين الجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يوجه رسالة لرئيس نادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.