وزير الرياضة يوجه رسالة لرئيس نادي الزمالك

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تحرير:أحمد سعيد ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

أشرف صبحي

أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بمؤتمر "نبذ التعصب"، الذي أقيم عصر اليوم في فندق سميراميس، لمواجهة التعصب والفتن في الرياضة المصرية. وقال وزير الرياضة في المؤتمر: "أنا سعيد جدًا بهذا التجمع، وأشكر اتحاد الكرة ورابطة النقاد الرياضيين على تلبية هذه الدعوة والحضور للمؤتمر، فالكرة بالنسبة للمصريين هي مصدر البهجة والسعادة وتجمع كل الشعب، وأشكر رئيس نادي الزمالك الذي حرص على الحضور، وكان أول من وافق على الحضور، والوسط الرياضي هو مرآة الشعب المصري، نظرًا للاهتمام الكبير، الذي يحظاه من الجميع في الخارج".

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ويحضر المؤتمر عدد كبير من الرياضيين، فِي مقدمتهم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ورئيس نادي الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء المجلس سيف زاهر ومجدي عبد الغني وحازم إمام، ومن نجوم الرياضة ربيع ياسين وتامر عبد الحميد ودونجا وأحمد ناجي، وأعضاء رابطة النقاد الرياضيين وقدم المؤتمر الإعلامي