انت الان تتابع إيقاف حكم مباراة نهضة بركان والرجاء لمدة عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إيقاف الحكم الكاميروني أنطوني ماكس إيفا لمدة عام واحد، بسبب ضعف أدائه في مواجهة فريق نهضة بركان المغربي ومواطنه الرجاء، في الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، جاء ذلك في بيان نشره "الكاف" اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي، قائلًا: "طبقًا للأداء الضعيف وغير المرضي الذي قدمه الحكم، وهو أدى إلى التأثير على نتيجة لقاء نهضة البركان والرجاء، فإن لجنة الحكام قررت إيقاف أنطوني ماكس إيفا إيسوما لمدة عام.. القرار يبدأ تطبيقه بداية من اليوم".

الحكم الكاميروني ألغى هدفًا صحيحًا في الدقائق الأخيرة للرجاء وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة للفريق، في المواجهة التي أقيمت يوم الأحد وانتهت سلبيًا. كان نادي الرجاء قد أرسل بيانًا رسميا، أمس الإثنين، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يخطره فيه بدراسة الانسحاب من بطولة الكونفيدرالية، بسبب ما وصفه

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