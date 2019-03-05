انت الان تتابع العين يسقط أمام الهلال.. والدحيل يقتنص الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
حقق الهلال السعودي، فوزًا غاليًا على مضيفه العين الإماراتي بهدف دون رد، في قمة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «هزاع بن زايد». سجل محمد الشلهوب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة من تسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى لخالد عيسى حارس العين، ليحصد الفريق السعودي ثلاث نقاط غالية. وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد إسماعيل أحمد مدافع العين في الدقيقة 90، بعد تدخل عنيف على ياسر الشهراني لاعب الهلال السعودي لحظة انفراده بالمرمى.
وعن سير اللقاء، تبادل الفريقان السيطرة على الكرة بأفضلية واضحة للهلال في الشوط الثاني، مستغلًا قوة خط هجومه ووسط ملعبه في تشكيل خطورة على مرمى العين. على الجانب الآخر عانى هجوم الفريق الإماراتي، بقيادة الإسباني كارلوس جاريدو، من تسرع لاعبيه وافتقاده للمسة الأخيرة، لينتهي اللقاء بخسارة مريرة خاصة بعدما
وعن سير اللقاء، تبادل الفريقان السيطرة على الكرة بأفضلية واضحة للهلال في الشوط الثاني، مستغلًا قوة خط هجومه ووسط ملعبه في تشكيل خطورة على مرمى العين.
على الجانب الآخر عانى هجوم الفريق الإماراتي، بقيادة الإسباني كارلوس جاريدو، من تسرع لاعبيه وافتقاده للمسة الأخيرة، لينتهي اللقاء بخسارة مريرة خاصة بعدما أهدر لاعبو العين فرصة ثمينة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وفي نفس المجموعة نجح الدحيل القطري في تحقيق فوز مهم على ضيفه استقلال طهران الإيراني 3-0، سجلها المهدي بنعطية في الدقيقة 56، ويوسف العربي في الدقيقة 73، وعلي حسن عفيف في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة رفع الدحيل رصيده إلى 3 نقاط احتل بها المركز الأول بالمجموعة، بفارق هدف عن الهلال السعودي صاحب نفس الرصيد، بينما يحتل العين المركز الثالث، ويأتي الاستقلال في المركز الأخير
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