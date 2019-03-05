انت الان تتابع رئيس اتحاد الكرة يحذر من كارثة بين الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال وجوده بمؤتمر نبذ التعصب، أن هجوم الجماهير المتبادل على السوشيال ميديا سيؤدى إلى كارثة في مصر، مطالبا مسئولى جميع الأندية بأن يدركوا جيدًا الدور المنوط بهم فى توعية الجماهير والتحلى بالروح الرياضية وتفهم ثقافة المنافسة فى المسابقات الرياضية. ونظمت رابطة النقاد الرياضيين، بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين، مؤتمر "نبذ التعصب.. والفتن"، بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس نادي الزمالك وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم.

كما حضر المؤتمر مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2001 وأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطنى. ويهدف المؤتمر لتوجيه رسالة