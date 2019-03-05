مدرب الأهلي يكشف موعد عودة إكرامي للملاعب

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تحرير:أحمد سعيد ٠٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
شريف إكرامي
كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مدة غياب شريف إكرامي، حارس مرمى المارد الأحمر، عن الملاعب قد تتقلص من ستة أسابيع إلى ثلاثة فقط. وقال مدرب حراس المرمى في تصريحات إذاعية لأون سبورت إف إم: "شريف إكرامي بدأ مرحلة العلاج والتأهيل بتدريبات على الدراجة الطبية ثم جلسات علاجية وأمامه 6 أيام للانتهاء من تلك المرحلة". وخاض إكرامي عشر مباريات هذا الموسم مع الأهلي في مختلف المسابقات، واستقبلت شباكه 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه خمس مرات.
وأضاف: "التشخيص المبدئي كان من 4 إلى 6 أسابيع، ولكن أعتقد أن المدة قد تتقلص إلى 3 أسابيع فقط، إكرامي يلتزم تمامًا بالبرنامج العلاجي وينفذه بصورة رائعة، كما أن قوته الجسدية والعضلية تساعد كثيرا على تقليل وقت التعافي". وكان إكرامي قد تعرض للإصابة في أثناء تدريبات الأهلي على ملعب مختار التتش الأسبوع الماضي
وكان إكرامي قد تعرض للإصابة في أثناء تدريبات الأهلي على ملعب مختار التتش الأسبوع الماضي استعدادا لمواجهة بتروجت، وأظهرت نتيجة الأشعة التي خضع لها تمزق عضلة السمانة، وأكد طبيب الأهلي أن حارس الفريق قد يغيب عن الفريق من 4 إلى 6 أسابيع.
وحقق فريق الأهلي الفوز على نظيره بتروجت، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الإثنين، على ملعب استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ليعود الفريق الأحمر لوصافة جدول ترتيب بطولة الدوري.
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