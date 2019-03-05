الان تتابع «السومة» يمنح الأهلي بداية مظفرة بالفوز على السد في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365: سجل عمر السومة هدفين ليقود الأهلي السعودي للفوز 2-صفر على ضيفه السد القطري في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء. وتصدر الأهلي المجموعة مستغلا تعادل بيروزي الإيراني 1-1 مع ضيفه باختاكور من أوزبكستان في وقت سابق اليوم. Advertisements وحصل السومة على ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد دفعة من المهاجم الجزائري بغداد بونجاح ونفذها الهداف السوري بنجاح بعد مرور نصف ساعة. وضاعف السومة التقدم من ضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور 16 بالبطولة التي لم يتوج أي فريق عربي بلقبها منذ السد في 2011.

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