الان تتابع استمر لسنة كاملة.. الإعلان أخيرا عن موعد نهاية الدوري المصري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخيرا، أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن موعد نهاية الدوري، بعد أشهر من الخلافات بين الأندية الكبرى.
وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عامر حسين، إن موعد نهاية الدوري سيتحدد حسب مباريات الأهلي والزمالك في أفريقيا، لافتا إلى أن تأجيل مباراة واحدة لفريق تساوى تأجيل أسبوع كامل في الدوري، “نظرا لأنها تستوجب 4 أيام”.
وأوضح أن “الموعد المبدئي لنهاية الدوري هو شهر أغسطس المقبل”، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية مصرية.
وأشار حسين إلى أن الأندية ستحظى بفترة راحة 45 يوما، عقب انتهاء الدوري، مما يعني أن الموسم الجديد لن يبدأ قبل أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، وهو موعد متأخر بالنسبة لانطلاقة المسابقات المحلية.
وبهذا، فإن الدوري المصري سيكون قد استمر نحو عام كامل، وتخلل المسابقة العديد من الخلافات الشرسة بين كبرى الأندية.
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