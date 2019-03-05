شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم الجدل حول استمرار محمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مجلس إدارة نادى الزمالك، برحيل محمد إبراهيم، لاعب الفريق الكروي الأول بنهاية الموسم، بعدما سرب وكيل اللاعب أنباء عن إمكانية رحيل اللاعب بسبب عدم مشاركته أساسيا في المباريات الأخيرة بالدورى الممتاز، ووفقا لرئيس النادي، فإن قرار مشاركة اللاعب مسؤولية الجهاز الفنى بقيادة جروس، لافتا إلى أن المجلس لم يصدر قرارا بتجميد اللاعب ولا يمانع في رحيله بنهاية الموسم إذا كان يرغب في ذلك.

وأوضح رئيس النادى لـ«المصرى اليوم» أن إبراهيم لا يساعد نفسه من أجل العودة إلى الملاعب، ويجبر المدير الفنى على الاعتماد عليه، لافتا إلى أن اللاعب الوحيد الذي تم تجميده في الفترة السابقة كان محمود كهربا بقرار من مجلس الإدارة، وشدد رئيس النادى على أن محمد إبراهيم دأب على التهديد بالرحيل أكثر من مرة لكنه لم يفعل، فيما اشترط مجلس الإدارة الحصول على مبلغ 6 ملايين جنيه للموافقة على بيع محمود دونجا للإسماعيلي، وفقا للشرط المبرم بالعقد بين الناديين.

ولفت إلى أن هناك بندا بالعقد يشترط موافقة النادى الأبيض والحصول على 6 ملايين جنيه في حالة إبداء مسؤولى الإسماعيلىالرغبة في شراء اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته نهاية الموسم، وشدد رئيس الزمالك على أن المجلس لن يوافق على بيع اللاعب للإسماعيلى بعدما ظهر بمستوى مميز مع الدراويش خلال الفترة الماضية.

وحذر رئيس النادي رباعي الفريق الكروى الأول، وهم حمدي النقاز، فرجانى ساسي، محمود عبدالعزيز وعمر السعيد، من الحصول على الإنذار الثاني أمام جورماهيا الكينى، خاصة أن الفريق سيكون على موعد مع مباراة مهمة أمام نصر حسين داى في الجزائر، بالجولة الأخيرة، خاصة أنه من الممكن أن يحسم اللقاء التأهل إلى الدور الثانى.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة بطل كينيا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى «الكونفيدرالية».

وكان الزمالك قد حقق انتصارا غاليا أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولى، الأحد الماضى، بنتيجة 1/0، واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة التي يتصدرها نصر حسين داى الجزائرى، ويليه جورماهيا الكينى في المركز الثانى، فيما يقبع الفريق الأنجولى في المركز الأخير.

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من جانبه، رفض أمير مرتضى المشرف العام على الكرة الرد على تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي التي انتقد فيها تأجيل مباراة الزمالك مع المقاولون العرب في الدورى الممتاز، مؤكدا أن تركيزه منصب على الفريق فقط خلال الفترة الحالية دون شغل أنفسهم بأى أمور أخرى.

وقال أمير مرتضى في تصريحات خاصة «الكلام ده ملوش عندى تعليق، وتصريحات عبدالحفيظ لا تستحق الرد عليها، ولن أرد عليه إلا في نهاية بطولة الدوري».

في سياق آخر، يعود الفريق إلى التدريبات اليوم، بعدما منح السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، اللاعبين راحة يومين من التدريبات، لاسيما بعد العودة من أنجولا مساء الاثنين.

وقرر المدرب السويسرى، رفع معدل الأحمال لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة جورماهيا، خاصة أن الفريق سيكون على موعد مع مباريات مهمة وحاسمة للغاية سواء في البطولة الأفريقية أو بطولة الدورى الممتاز.

في سياق آخر، اشتكى جروس من أرضية ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، حيث شدد على أن صلابة الملعب تُعرض اللاعبين إلى الإصابات، حيث يرغب في خوض المباريات المقبلة على ملعب «بترو سبورت».

وكان الزمالك قد تعادل في مباراتي البطولة الكونفيدرالية على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمام نصر حسين داى الجزائرى، وبترو أتلتيكو الأنجولى، بنتيجة 1/1.

في نفس السياق، يسود اتجاه داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء، بتكليف إسماعيل يوسف، عضو المجلس، والمكلف بأعمال أمين الصندوق، لرئاسة بعثة الفريق الأبيض إلى الجزائر يوم 17 من الشهر الجارى. وكان تيجانا قد تولى رئاسة بعثة الفريق، في أنجولا خلال مواجهة بترو أتلتيكو، التي فاز بها الأبيض بهدف دون مقابل.