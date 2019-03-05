شكرا لقرائتكم خبر عن «سان جيرمان» يخشى من «ريمونتادا» مانشستر يونايتد في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى باريس سان جيرمان الفرنسى لإتمام المهمة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزى عندما يستضيفه اليوم الأربعاء على ملعب بارك دى برانس بعدما تغلب عليه ذهابا 2- صفر في الدور ثمن النهائى لدورى أبطال أوروبا في كرة القدم، وسط تحذيرات من مدربه الألمانى توماس توخل ومدافعه البرازيلى دانى ألفيش من مغبة اعتبار أن الأمور قد حُسمت.

ويأتى هذا التخوف بعدما كان فريق العاصمة الفرنسية ضحية «ريمونتادا» تاريخية ضد برشلونة الإسبانى، عندما منى الفريق الكاتالونى بخسارة قاسية في باريس صفر-4 قبل أن يقلب الطاولة ويحسم نتيجة الإياب بفوز تاريخى 6-1 في الدور ثمن النهائى لموسم 2016-2017. وعندما سئل توخل عما إذا كان التخوف من «ريمونتادا» جديدة قائما، أجاب «كل الأمور جيدة، نتمتع بالثقة، حسمنا مباراة الذهاب 2- صفر، وبالتالى نحن الآن في منتصف الطريق، يتعين على الحديث عن هذا الأمر لأن ثمة أشخاص يقولون نفكر ببرشلونة، فزتم 4- صفر لكن بعدها خسرتم 1-6، والبعض الآخر يقول الآن فزتم 2- صفر ذهابا وبالإضافة إلى ذلك يغيب الكثير من اللاعبين عن صفوف مانشستر يونايتد، وبالتالى ستتأهلون لأنكم أقوياء على ملعب بارك دى برانس». وأوضح توخل: «من الضرورى تماما إيجاد التوازن في مباراة الأربعاء، فلا يمكن اللعب مع الخوف ولا يمكن أيضا اللعب بثقة زائدة. بعض اللاعبين خاضوا مباراة برشلونة وعاشوا هذه التجربة». أضاف: «التحدى هو أن نبقى هادئين ونتحلى بالتركيز على هدفنا، لا نستطيع التحكم بالنتيجة لكننا نستطيع التحكم بالعرض الذي نقدمه».

وكان لسان حال الظهير البرازيلى المخضرم دانى الفيس مماثلا، وقال ابن الـ35 عاما في حديث لوكالة فرانس برس: «أعتقد أننا خطونا خطوة كبيرة لكن لا يمكننا الإفراط بالثقة، نعلم أن كل شىء ممكن في كرة القدم. يجب علينا أن نكرر العمل الرائع الذي قمنا به في لقاء الذهاب». وأضاف: «يجب ألا نلعب ونحن نعتمد على هذه النتيجة، بل يجب أن نلعب من أجل تحقيق نتيجة: هذه الوسيلة الوحيدة التي تخولنا أن نحقق هدفنا في نهاية المطاف»، مشددا على أنه «فى كرة القدم، يجب ألا نخاف. في الحياة، إذا لم تنجح في تحقيق أهدافك، فذلك يعود إلى عامل الخوف. يجب ألا تخاف أبدا، يجب أن تحترم الخصم، لأنه فريق تاريخى في دورى الأبطال».

ويبحث الفريقان عن بلوغ ربع النهائى بعد غياب أعوام، إذ بلغه «الشياطين الحمر» للمرة الأخيرة عام 2014، بينما يأمل سان جيرمان في بلوغه للمرة الأولى منذ 2016 بعدما أقصى من ثمن النهائى في الموسمين الماضيين.

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وإضافة إلى أفضليته الكبيرة بنتيجة مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد، فإن ما يرجح أن يسهل مهمة سان جيرمان إيابا هو غياب معظم لاعبى الوسط الأساسيين الذين خاضوا مباراة الذهاب عن صفوف يونايتد، مثل الصربى نيمانيا ماتيتش والإسبانى أندير هيريرا والإنجليزى جيسى لينجارد. كما تحوم شكوك حول مشاركة الفرنسى أنطونى مارسيال والتشيلى ألكسيس سانشيز الذي أصيب في ركبته ضد ساوثمبتون في الدورى، ما سيفقد يونايتد ورقتين إضافيتين في الهجوم.

أما في صفوف سان جيرمان، فمن المتوقع أن يكون المهاجم الأوروجويانى إدينسون كافانى على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه من إصابة أبعدته قرابة شهر، بينما يتواصل غياب زميله أغلى لاعب في العالم البرازيلى نيمار بسبب الإصابة. ويتوقع أن يعول توخل على ثلاثى المقدمة الذي اعتمده ذهابا، أي كيليان مبابى كرأس حربة يسانده الأرجنتينى أنخل دى ماريا والألمانى يوليان دراكسلر.

ويأمل يونايتد في أن يتمكن من مواصلة السلسلة الإيجابية التي يحققها منذ تولى مهاجمه السابق أولى جونار سولسكاير مهام تدريبه في ديسمبر الماضى خلفا للبرتغالى جوزيه مورينيو، وفى 16 مباراة في مختلف المسابقات، لم يخسر «الشياطين الحمر» سوى أمام سان جيرمان.

وأعرب سولسكاير عن أمله في تحقيق الإنجاز ضد سان جيرمان، قائلا: «نواجه أحد أفضل الفرق في أوروبا مع لاعبين رائعين، لكن من يدرى؟ لقد حدث هذا الأمر سابقا، كانت مسابقة دورى أبطال أوروبا حافلة بهذا النوع ومنها على سبيل المثال برشلونة ضد باريس سان جيرمان، يتعين علينا أن نحقق ذلك خارج ملعبنا لكننا فزنا في آخر ثمانى مباريات بعيدا من قواعدنا».

وكان سولسكاير نفسه محور «ريمونتادا» تاريخية لمانشستر يونايتد في دورى الأبطال، وذلك في نهائى 1999 أمام بايرن ميونيخ الألمانى، وعلى ملعب برشلونة بالذات. وفى تلك الأمسية، بقى الفريق الإنجليزى متخلفا صفر-1 حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يعادل تيدى شرينجهام، ثم يسجل سولسكاير هدف الفوز في الرمق الأخير، مانحا فريقه لقبه القارى الثانى (أضيف إليه لقب ثالث عام 2008).

وأعرب مدافع مانشستر أشلى يونج عن أمله في قلب النتيجة لصالح فريقه بقوله: «لدى إيمان كبير بأنه في حال دافعنا بشكل جيد وإذا خلقنا بعض الفرص نستطيع الفوز في المباراة»، مضيفا: «بطبيعة الحال، ستكون الأمور صعبة، يتعين علينا الذهاب إلى هناك، الفوز بالمباراة وتسجيل الأهداف».