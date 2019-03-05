شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الإصابات يطارد لاعبي المنتخب قبل مواجهتي النيجر ونيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إجراء اختبارات بدنية وفنية مكثفة للعناصر التي ستنضم للمعسكر الذي يسبق انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، حيث يرغب المدير الفنى في اختيار مجموعة جاهزة على أعلى مستوى فنى وبدنى، دون النظر للأسماء، خاصة أن سقف الطموحات زاد باستضافة بطولة أمم أفريقيا في مصر ليصبح التتويج باللقب الهدف الأساسى للمنتخب لإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة لرؤية الفراعنة على منصة التتويج مرة أخرى، بعد آخر مرة حصل فيها المنتخب على اللقب في نسخة البطولة 2010.

واستقر المدير الفنى على إجراء اختبار طبى مكثف للاعبين قبل البطولة لضمان سلامة الجميع والتأكد من جاهزيتهم، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية تعرض عدد من اللاعبين الدوليين لإصابات مختلفة حرمتهم من المشاركة لفترات طويلة مع فرقهم نتيجة ضغط المباريات.

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وشدد أجيرى على ضرورة حل للأزمة المعلقة مع لجنة المسابقات والخاصة بفترة الإعداد التي طلبها المدير الفنى قبل البطولة حيث يرغب الجهاز الفنى في دخول المنتخب معسكر قبل البطولة بـ20 يوما وهو ما يرفضه عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات الذي يرى صعوبة الاستجابة لطلب المنتخب بسبب ضغط المباريات ورفضه إجراء المزيد من التعديلات على مواعيد مباريات الدورى وكأس مصر، فضلا عن عدم وضح الرؤية بخصوص موقف الفرق المشاركة في دورى الأبطال الأفريقى والكونفيدرالية.

وينتظر أن يعقد هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة جلسة مع أجيرى وعامر حسين خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حل مرض للطرفين وبالشكل الذي يضمن فترة إعداد مناسبة للمنتخب وتساعد المدير الفنى في تجهيز كل العناصر بشكل جيد يساعد المنتخب على الظهور بمستوى مشرف، خاصة أن الأضواء ستكون مسلطة على الفراعنة خلال البطولة.

كان أبوريدة قد تمسك بعدم المساس بالجهاز الفنى ولا باختياراته التي أعلنها خلال الفترة السابقة باعتبار أنه المسؤول الأول والأخير عن الفريق ولا يمكن التدخل في عمله بعدما اعترض عدد من أعضاء المجلس على اختيارات المدير الفنى للمعسكر المقبل.

يأتى هذا في الوقت الذي يواصل فيه أجيرى مشاوراته مع الجهاز الفنى بخصوص معسكر مارس الجارى، الذي يشهد خوض الفراعنة مباراتين، الأولى مع النيجر يوم 23 من الشهر الجارى في ختام مشوار المنتخب بالتصفيات الأفريقية والثانية مع نيجيريا وديا يوم 26 من نفس الشهر، وتسود حالة من القلق خوفا من تعرض اللاعبين الذين اختارهم للمعسكر المقبل للإصابات بعد إصابة عمرو السولية لاعب الأهلي لإصابة عبارة عن شد في العضلة الأمامية، بينما يشكو محمود علاء لاعب الزمالك من إصابة في العضلة الضامة، وكلف أجيري طبيب المنتخب محمد أبوالعلا بالتواصل مع الأجهزة الطبية للفرق للتعرف على أحوال اللاعبين.