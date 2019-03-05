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السعودية تُشارك بأكبر وفد في أولمبياد الألعاب العالمية بأبوظبي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يتوجه 50 رياضياً ضمن منتخب الأولمبياد الخاص السعودي لتمثيل المملكة في الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية الذي يُقام في أبوظبي خلال الفترة بين 14 – 21 مارس القادم.

ويرافق الرياضيين وفد مكون من 84 شخصاً بينهم ممثلين عن الأولمبياد الخاص السعودي، وطاقم من الأطباء والمدربين، كما سيعمل أكثر من 200 متطوع سعودي إلى جانب متطوعين آخرين من جميع أنحاء العالم لدعم مشاركة الفرق وتقديم الألعاب.

وسيتم تمثيل المملكة العربية السعودية في الألعاب العالمية عبر 10 منافسات رياضية هي (ألعاب القوى، وكرة السلة، والبوتشي، والبولينج، ورفع الأثقال، والتزلج، والسباحة، وتنس الطاولة، والترايثلون، والرياضات الموحدة).

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ومع تبقي أقل من 10 أيام على انطلاق البطولة، يشارك الرياضيون حالياً في معسكر تدريبي في جدة في المملكة العربية السعودية، والعين في الإمارات العربية المتحدة، استعداداً للحدث.

وفي تعليق على مشاركتها في الألعاب العالمية، قالت سامية صديق: «أُمارس لعبة كرة السلة منذ الصغر، ومع أن الفوز له لذة خاصة، إلا أن المشاركة في الأولمبياد هو إنجاز بحد ذاته، وأنا فخورة بتمثيل بلدي، ويشرفني أن أكون جزءاً من الفريق الوطني السعودي».

يُشار إلى أن الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية 2019 يقام في أبوظبي بمشاركة 7 آلاف رياضي من 192 دولة، ويتنافسون في 24 نوعاً من ، ومن المتوقع أن يُتابع الحدث أكثر من 500 ألف مشجع لدعم الرياضيين المشاركين عبر جميع الألعاب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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