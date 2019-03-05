نور الشربيني تعود لمصر بعد فوزها ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثالثة

وصلت إلي مطار برج العرب – بالأسكندرية – اليوم / الثلاثاء/ اللاعبة، نور الشربيني، بطلة العالم في “الاسكواش ” بعد فوزها ببطولة العالم التي أقيمت في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وقد استقبل مسئولو المطار البطلة بترحاب كبير حيث قدموا لها باقات الورود.

وكانت نور الشربيني قد فازت في المباراة النهائية على منافستها اللاعبة المصرية نور الطيب – المصنفة الثالثة عالميا – بثلاثة أشواط لشوط واحد.

ويعد هذا اللقب الثالث لنور الشربيني بعد فوزها باللقب عامي 2015 و 2016.

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