الشلهوب يقود الهلال لتجاوز العين بدوري أبطال آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قاد المخضرم محمد الشلهوب فريقه الهلال إلى الفوز على مضيفه العين الإماراتي 1 -0 في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من زمن المباراة نتيجة ترجمة هجمة قادها محمد البريك من الجهة اليمني ثم هيأ كرة عرضية للمندفع من الخلف محمد الشلهوب عالجها مباشرة في المرمى.

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واحتفل الشلهوب بطريقة خاصة تضمنت إعلان تلقيه مولودا جديدا (بندر) وإهداءه الهدف.

ونجح الهلال في فرض سيطرته على المباراة من بدايتها، وأضاع فرصا كثيرة على مدار الشوطين، خاصة كرتي كارلوس إدواردو اللتين تكلف القائمة والعارضة بصدهما، بجانب فرص سهلة كثيرة أضاعها بافيتيمبي جوميز.

وضمن المجموعة نفسها فاز الدحيل القطري بملعبه على استقلال طهران الإيراني 3-0.