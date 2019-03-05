شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد وأياكس في دوري أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من سانتياجو سولارى وإريك تين هاج المديران الفنيان لفريقى ريال مدريد وأياكس التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين، والتى تنطلق فى العاشرة مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى اياب دور الـ 16 من دوري أبطال اوروبا.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم يوم 12 فبراير الماضى فى العاصمة الهولندية أمستردام قد انتهى بفوز الريال 2-1.

ريال مدريد

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارباخال - ناتشو - فاران - ريجيليون

خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس

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خط الهجوم: فينيسيوس - فاسكيز - بنزيما



تشكيل ريال مدريد

أياكس

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دي ليخت - تاجليفيكو - بليند - المزروعى

خط الوسط: دي يونج - فان دى بيك - شونه

خط الهجوم: زياش - نيريس - تاديتش