شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي.. بوروسيا دورتموند ضد توتنهام في دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من لوسيان فافر وماوريسيو بوكيتينو المدير الفنيان لفريقى بورسيا دورتموند وتوتنهام هوتسبير، التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين، والتى تنطلق فى العاشرة مساء على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت يوم 12 فبراير الماضى على ملعب "ويمبلى" قد انتهت بفوز السبيرز 3-0.

بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: وولف - أكانجى - فيجيل - ديالو

خط الوسط: فيتسيل - جويريو - جوتزه

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خط الهجوم: سانشو - ريوس - الكاسير

توتنهام هوتسبير

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: أورييه - فيرتونخين - الديرفيرلد - سانشيز

خط الوسط: ديفيز - وينكس - سيسوكو

خط الهجوم: إريكسين - هارى كين - سون