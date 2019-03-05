شكرا لقرائتكم فيديو.. مسابقة شرسة لرسم محمد صلاح على فطائر الشيكولاتة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حاول عدد من الفنانين الإنجليز صنع فطائر مرسوم عليها وجه الأسطورة المصرية محمد صلاح لاعب ليفربول، ومدربه الألمانى يورجن كلوب فى تحدى جديد تم تصويره بأحد أهم المواقع المتخصصة فى تغطية شئون النادى والمدينة بالكامل.

ويحظى محمد صلاح بشعبية جارفة فى إنجلترا بعدما أصبح أفضل لاعب فى البريميرليج الموسم المنقضى وهدافه وأحد المتنافسين على لقب هداف البطولة الموسم الحالى.

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وحاول الثنائى رسم صلاح وكلوب عن طريق الحلوى والشيكولاتة وفطائر متنوعة حيث حاول المتنافسون الوصول إلى أفضل صورة ممكنة للثنائى الشهير.