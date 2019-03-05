شكرا لقرائتكم الحضرى يهنئ شيكابالا بعيد الميلاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عصام الحضرى حارس مرمى فريق النجوم ومنتخب مصر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تهنئة خاصة للاعب محمود عبد الرازق " شيكابالا " بعيد ميلادة الـ33 . وقال الحضرى لشيكابالا: " كل سنة وانت طيب يا اباتشي عيد ميلاد سعيد و العمر كله بخير و سعادة يابو قلب طيب .

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