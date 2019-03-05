شكرا لقرائتكم السومة يقود الأهلي لتخطى السد بهدفين في دوري أبطال آسيا.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الأهلى السعودى فى تحقيق فوز غال على ضيفه السد القطرى بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

هدفا اللقاء سجلهما النجم السورى عمر السومة، فى الدقيقتين 32 (من ركلة جزاء)، و76.

وغاب عن الأهلى المباراة الدولى المصرى محمد عبد الشافى لعدم قيده فى القائمة الأسيوية.

وبتلك النتيجة يحتل الأهلى صدارة المجموعة، بعد أن تعادل فى وقت سابق بيرسبوليس الإيرانى مع باختور الأوزبكى 1-1 فى نفس المجموعة.



الأهلى والسد

السومة يسجل الأول

الفريقين قبل انطلاق اللقاء

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حسين عبد الغنى

فوساتى

لقطة من اللقاء