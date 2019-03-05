فوز تاريخي للهلال على العين والدحيل يتخطى الاستقلال بثلاثية

اسماء السيد - حسم الهلال السعودي القمة الخليجية بفوز تاريخي الثلاثاء على العين الإماراتي 1-صفر في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري ابطال اسيا في كرة القدم.

وسجل المخضرم محمد الشلهوب هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 65، ليقود بطل السعودية الى اول فوز على ارض العين بعد 13 مباراة اقيمت بينهما في البطولة القارية.

وحمل الهدف نكهة خاصة بالنسبة للشلهوب (38 عاما) الذي رزق بمولوده بندر صباح اليوم، وقد عبر عن الحدث بالطريقة التي احتفل بها.

وقال الشلهوب بعد الفوز "كان بندر وجه السعد علي، سعيد بقدوم الطفل، وتسجيل هدف الفوز الاول للهلال على ارض العين"، مؤكدا أن "النقاط الثلاث كانت مهمة في مباراة صعبة وامام فريق كبير".

واتخذت المباراة طابعا خاصا كذلك بسبب تواجد الكرواتي زوران ماميتش في الدكة الفنية للهلال، بعدما سبق له ان قاد العين من 2017 حتى اواخر كانون الثاني/يناير 2019 قبل ان يقرر الرحيل لتدريب الفريق السعودي.

واثبتت مجريات المباراة صحة تصريحات ماميتش قبل القمة حيث اعتبر أن هناك فرقا كبيرا بين العين والهلال حاليا، ويصب لصالح بطل السعودية.

وظهر العين بشكل سلبي، واستسلم تماما للهلال الذي بلغت نسبة استحواذه على الكرة 59.6 %، وكاد يخرج بخسارة أكبر إذ أصاب الفريق الضيف القائم مرتين والعارضة.

وسجل الهلال عدة نقاط إيجابية في هذه المباراة، فهو حقق الفوز الأول على ملعب هزاع بن زايد، والأول أيضا في البطولة بعد تسع مباريات لم يعرف فيها طعم الانتصار منذ ان هزم بيرسيبوليس الايراني 4-صفر في 26 ايلول/ سبتمبر 2017.

وبدأ الهلال المباراة بقوة، وكاد يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين من ركنية وتسديدة للاسترالي ميلوش ديجينيك ارتدت الى البرازيلي كارلوس ادواردو المتحفز الذي سددها مجددا فابعدها حارس مرمى العين خالد عيسى ببراعة.

وارسل ادواردو كرة خلفية قابلها الفرنسي بافيتيمبي غوميس برأسه ومرت خطرة بمحاذاة القائم (15).

ولم يظهر عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الا نادرا وامسك اول كرة للعين في الدقيقة 36 اثر تسديدة بعيدة من المدافع محمد فايز.

واستمرت افضلية الهلال في الشوط الثاني لكن الحظ عانده حيث اصابت تسديدة ادواردو القائم بعد أن جعلته تمريرة غوميس في مواجهة مباشرة مع خالد عيسى (50).

وبعد دقيقتين، تعاطفت العارضة مع اصحاب الارض وتصدت لتسديدة ادواردو غير المحظوظ بعدما هيأ له الايطالي سيباستيان جوفينكو برأسه كرة جاهزة.

وعاد القائم ليعاند الهلال اثر ركنية ناصر الشهراني (59) قبل ان يسجل الشلهوب الذي خاض المباراة كاملة، هدف الفوز بعدما تلقى عرضية من محمد البريك سددها قوية في شباك عيسى (65).

وطرد مدافع العين اسماعيل احمد بعد عرقلته ياسر الشهراني (90).

Advertisements

ملخص مباراة الهلال والعين:

الدحيل يتخطى الاستقلال بثلاثية

حقق الدحيل القطري فوزا مهما وكبيرا على ضيفه الاستقلال الإيراني 3-صفر الثلاثاء في الدوحة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل المغربيان المهدي بنعطية (56) ويوسف العربي (73) وعلي عفيف (90+1) الاهداف فتصدر الدحيل ترتيب المجموعة بفارق الأهداف أمام الهلال السعودي الذي حقق فوزا تاريخيا على العين الإماراتي 1-صفر.

وتقام الجولة الثانية في 12 آذار/مارس فيلتقي الهلال مع الدحيل، والاستقلال مع العين.

على ملعب عبد الله بن خليفة، سيطر الدحيل على مجريات الشوط الأول بالكامل، وتخطت نسبة الاستحواذ احيانا 69% وسدد 10 كرات على مرمى منافسه الذي اعتمد على المرتدات السريعة، وكانت له ثلاثة تسديدات على مرمى الحارس كلود أمين.

وانقلب الوضع في الثاني، فدانت السيطرة الميدانية للضيوف، لكن لاعبو الدحيل عرفوا كيف يستغلوا المساحات والفرص التي سنحت لهم.

وهدد الدحيل مرمى ضيف في كل هجمة تقريبا لاسيما عبر الياباني شويا ناكاجيما الذي خاض مباراته القارية الأولى مع الفريق القطري والرابعة في جميع المسابقات منذ انضمامه اليه في فترة الانتقالات الشتوية من بورتيمونيزي البرتغالي.

وألغى الحكم الاوزبكستاني رافشان إيرماتوف هدفا للدحيل سجله بنعطية من تسلل حين أكمل في الشباك كرة مرتدة من تسديدة البرازيلي إدميلسون (24)، وانفرد فرشيد اسماعيلي فتدخل كلوم وحافظ على نظافة شباكه (33)، وسدد الجنوب افريقي أياندا باتوسي كرة قوية تصدى لها حارس الدحيل (36)، ثم تدخل مجددا للمرة الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، انفرد فرشيد باقري دون ان ينجح في التسجيل (48)، وسدد بنعطية كرة قوية بجوار القائم (52) قبل أن يحول برأسه كرة وصلته من ركنية على يمين الحارس محمد مهدي رحيمي (56).

وكاد الاستقلال يخطف التعادل، لكن كرة باتوسي جاءت في جسم كلود (57)، ليعود بعدها الدحيل مهاجما بكثافة فاضاف الهدف الثاني بعدما مرر ناكاجيما كرة خلف الدفاع كسر على أثرها العربي التسلل وهرب ببراعة من رحيمي ووضع الكرة بهدوء في الشباك (73).

وحسم الدحيل المواجهة بعد أن قاد البديل علي عفيف هجمة مرتدة سريعة أنهاها بنفسه في شباك الحارس الإيراني بعد أن تبادل الكرة مع إدميلسون (90+1).

ملخص مباراة الدحيل واستقلال طهران: