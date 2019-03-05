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شريف حازم يقترب من الرحيل عن المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ شريف حازم، مدافع المقاصة، البحث عن عروض محلية للانتقال لأحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خروجه من حسابات طلعت يوسف المدير الفنى للفريق خلال الموسم الحالى.  

يأتى ذلك بعدما اعتمد طلعت يوسف على الثلاثى أحمد مودى وطه عادل ومحمد دبش فى الخط الدفاعي، فى الوقت الذى لم يشارك حازم مع المقاصة إلا فى دقائق معدودة منذ انطلاق المسابقة.

يذكر أن مصر المقاصة يحتل المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 38 نقطة بالتساوى مع المصرى البورسعيدى صاحب المركز الرابع. 

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