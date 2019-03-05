فوز الأهلى وتعادل الزمالك فى الجولة الـ17 بدورى مرتبط كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوليدو بنتيجة 30/12 فى إطار الجولة الـ17 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 1998 للموسم المحلى 2018/2019.
شهدت هذه الجولة فوز كل من الأولمبى على الزهور بنتيجة 28 /20 وبورسعيد على أصحاب الجياد بنتيجة 21 /17، فيما تعادل الزمالك مع البنك الأهلى 31 /31.
كما شهدت نفس الجولة أيضًا فوز كل من 6 أكتوبرعلى بترول أسيوط وهليوبوليس على الحوار 27 /23 وسموحة على الشمس 34 /30 والجزيرة على سبورتنج 28 /22 وطلائع الجيش على الطيران 24/22 وبترول أسيوط على 6 أكتوبر 10 /0 لاعتذار الأخير.
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