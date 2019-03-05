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وفاة والد خالد بوطيب مهاجم الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الثلاثاء والد المغربى خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى بلاده لحضور مراسم الدفن والعزاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، وكان الأبيض خسر من الفريق الكينى على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرًا على بترو أتليتكو بهدف دون رد.

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ويتصدر نصر حسين داى الجزائرى مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط، ومن خلفه جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثا برصيد 5 نقاط، وفى المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولى بـ4 نقاط.

 

 

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