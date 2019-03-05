شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، والمقامة بالصالتين 2 و3 باستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وهشام السنجري رئيس قطاع الأنشطة بوزارة التربية والتعليم، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيمان حسن رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وتامر فكري مدير الدورة، ومازن القبيسي رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة وأعضاء الاتحاد العربي.

يشارك في الدورة دول: فلسطين والسعودية والإمارات والجزائر والأردن وعمان ولبنان، إضافة إلى مصر البلد المنظم.

بدأ حفل الافتتاح بطابور العرض الذي شارك به المنتخبات الثمانية المشاركة في الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة.

وقالت الدكتورة إيمان حسن رئيس اللجنة المنظمة في كلمتها إن الهدف الأسمى للدورة هو الاندماج بين الشباب، والتأكيد على أهمية الوحدة العربية بين البلدان المشاركة والتوعية بتاريخ وثقافة المجتمع العربي.

ووجه مازن القبيسي رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الشكر لمصر خلال كلمته الافتتاحية، بعد المجهود الذي قامت به من أجل تنظيم الحدث، والذي يؤكد مكانة مصر ودورها المؤثر والمحوري في الوطن العربي والإسلامي والشرق الأوسط، مشددًا على أن مصر هي الرائدة دائمًا في شتى المجالات.

وتخلل حفل الافتتاح عروضًا مسرحية، وغنائية قدمها شباب وشابات فرقة مجدي الفيومي، وبعض من المواهب الناشئة.

وتنطلق بعد قليل منافسات البطولة والتي تشهد مواجهة منتخبي مصر والإمارات، في اللقاء الافتتاحي في كرة اليد، ومن المقرر أن تختتم فعاليات الدورة يوم 12 مارس الجاري.

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