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شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم جولتين فى دورى محترفى كرة اليد بسبب السوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم تقديم موعد الجولتين الـ 11 ، 12 فى نهائيات دورى المحترفين الرجال، ليقاما يومى 19 ، 20 مارس بدلا من 21 ، 22 من نفس الشهر .
ومن جانبه قال سعيد عبد المنعم إن هذا التقديم جاء بسبب ارتباط القطبين "الأهلى والزمالك" بالسفر للخارج لخوض معسكر خارجى استعدادا إلى السوبر الأفريقى المحدد له 4 أبريل المقبل فى المغرب .
و الجدير بالذكر أن البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس ستنطلق يوم 5 من الشهر القادم أيضا فى المغرب بمشاركة الأهلى " حامل اللقب " وسموحة بطل كأس مصر الموسم الماضى .
تأجيل اليد
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