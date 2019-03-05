شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم جولتين فى دورى محترفى كرة اليد بسبب السوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم تقديم موعد الجولتين الـ 11 ، 12 فى نهائيات دورى المحترفين الرجال، ليقاما يومى 19 ، 20 مارس بدلا من 21 ، 22 من نفس الشهر .

ومن جانبه قال سعيد عبد المنعم إن هذا التقديم جاء بسبب ارتباط القطبين "الأهلى والزمالك" بالسفر للخارج لخوض معسكر خارجى استعدادا إلى السوبر الأفريقى المحدد له 4 أبريل المقبل فى المغرب .

و الجدير بالذكر أن البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس ستنطلق يوم 5 من الشهر القادم أيضا فى المغرب بمشاركة الأهلى " حامل اللقب " وسموحة بطل كأس مصر الموسم الماضى .