شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى لـ"شيكابلا": كل سنة وأنت طيب يا أبو قلب أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى، حارس مرمى فريق النجوم ومنتخب مصر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تهنئة خاصة للاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعيد ميلاده الـ33. وقال الحضرى لشيكابالا: "كل سنة وأنت طيب يا أباتشي عيد ميلاد سعيد والعمر كله بخير وسعادة يا أبو قلب طيب". Advertisements

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