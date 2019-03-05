شكرا لقرائتكم خبر عن الثعلب لـ شيكابالا: كل سنة وأنت طيب يا ساحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم حازم إمام، نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة، التهنئة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليونانى، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الإمبراطور عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات "تويتر" تهنئة للفهد الأسمر قال فيها "كل سنة وأنت طيب ويارب فى أحسن حال يا ساحر".

يذكر أن شيكابالا يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33، حيث إنه من مواليد 5 مارس 1986.