شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر نتيجة الأشعة لتحديد حجم إصابة "حوض" صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ينتظر الجهاز الطبي للأهلي نتيجة الأشعة التى سيُجريها صلاح محسن مهاجم الفريق خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها في الحوض خلال مران اليوم، الثلاثاء، وغادر على أثرها المران.
وخرج صلاح محسن من قائمة الأهلي التى ستُسافر في الثانية والنصف من فجر غداً ، الأربعاء للكونغو لمواجهة فيتا كلوب السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويُجري صلاح محسن أشعة خلال ساعات من أجل تحديد حجم الإصابة والمدة التى سيغيبها عن الملاعب على خلفية هذه الإصابة.
وعاد صلاح محسن عاد لتدريبات الأهلي مؤخراً بعدما غاب عدة أسابيع عن التدريبات والمباريات لإصابته في عضلات الفخذ.
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