kora GOAL أهلي جدة والسد القطري بث مباشر livehd7| بث مباشر أهلي جدة والسد القطري beIN| مشاهدة مباراة...

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مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر

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بث مباشر مباراة الأهلي والسد

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متابعة اللقاء:

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تنطلق المباراة بعد قليل

نزول اللاعبين لإجراء عمليات الإحماء

نزول اللاعبين لملعب اللقاء

انطلاق الشوط الأول من اللقاء

الدقيقة 10: تصويبة على مرمى الأهلي ولكن فوق العارضة وضربة مرمى.

الدقيقة 25: تصويبة على مرمى السد القطري ولكن الحارس يحتضن الكرة

الدقيقة 32: عمر السومة يُحرز هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء

الدقيقة 44: المباراة سجال بين الفريقين

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: تصويبة على مرمى السد ولكن بدون عنوان

الدقيقة 70: هجمة خطير للأهلي ولكن الدفاع يحولها للركنية

الدقيقة 71: تصويبة من عمر السومة وتصطدم بالدفاع مرة أخرى

الدقيقة 76: عمر السومة يُحرز الهدف الثاني للأهلي في مرمى السد

مباراة السد والاهلي بث مباشر

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