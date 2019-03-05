يلا شوت bein sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة ستار...

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين، يلتقي فريق الاهلي السعودي نظيره السد القطري اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وسوف نوافيكم عبر هذا التقرير عن موعد المباراة بتوقيت القاهرة والمملكة والأمارات وقطر، والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي والسد اون لاين.

مباراة الاهلي والسد بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي والسد بث مباشر، والجدير بالذكر ان فريق الأهلي السعودي قد تعادل مع فريق الاتحاد في الديربي الذي جمع بينهم مساء الجمعة في منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي، كما يحتل الاهلي المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وراء فريق التعاون صاحب المركز الرابع، وقد تمكن الاهلي بالفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر في 7، أما عن فريق السد فأنه قادم من فوز على يد فريق قطر بنتيجة 8-1، وبهذا الانتصار رفع الفريق نقاطه إلي 47، ليبقي في المركز الثاني في جدول الترتيب، حيث يفرق 4 نقاط عن فريق الوصافة، يلا شوت مباراة الاهلي والسد بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي والسد

وينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والربع بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي ان سبورت 3 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الاهلي والسد