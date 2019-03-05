صحيفة بريطانية: 656 ألف دولار راتب ميسي الأسبوعي

ترجمة- محمد بشاري

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن القيمة الحقيقية لصفقة انتقال لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك عن راتبه الفعلي في الأسبوع الواحد.

وقالت الصحيفة إن راتب ميسي الأسبوعي يصل إلى 656 ألف بموجب العقد الموجب بينه و بين النادي.

وأضافت أنه في حالة رحيل ميسي من برشلونة الإسباني، فإنه يتوجب على النادي المشتري أن يدفع مبلغا لا يقل عن 821 مليون دولار، بحسب العقد الذي وقعه الموسم الماضي،مشيرةإلى أن قيمة انتقال ميسي حاليا تقل كثيرا عن المبلغ الذي نص عليه العقد الذي ينتهي في عام 2021.