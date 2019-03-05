ترجمة- محمد بشاري
كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن القيمة الحقيقية لصفقة انتقال لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك عن راتبه الفعلي في الأسبوع الواحد.
وقالت الصحيفة إن راتب ميسي الأسبوعي يصل إلى 656 ألف بموجب العقد الموجب بينه و بين النادي.
وأضافت أنه في حالة رحيل ميسي من برشلونة الإسباني، فإنه يتوجب على النادي المشتري أن يدفع مبلغا لا يقل عن 821 مليون دولار، بحسب العقد الذي وقعه الموسم الماضي،مشيرةإلى أن قيمة انتقال ميسي حاليا تقل كثيرا عن المبلغ الذي نص عليه العقد الذي ينتهي في عام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة بريطانية: 656 ألف دولار راتب ميسي الأسبوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.