كتب- محمد مراد
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه مُستعد لزيارة مقر النادي الأهلي في أي وقت في سبيل تهدئة الأجواء، مؤكداً على ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل العودة للأجواء الطبيعية، وشدد على أنه كان يتمنى تواجد ممثل من الأهلي في مؤتمر نبذ التعصب.
وتنظم رابطة النقاد الرياضيين حالياً بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين، مؤتمر "نبذ التعصب والفتن"، الذي يقام بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدي عبد الغني رئيس جمعية...
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : مستعد لزيارة الأهلى من أجل التهدئة بين قطبى الكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.