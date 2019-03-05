مدرب نيجيريا: مصر بين 4 مرشحين لحصد كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد جيرنو روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أن فريقه ليس من بين المرشحين للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، والذي من المقرر أن يقام في مصر خلال شهر يونيو المقبل.

وأشار روهر في تصريحات نشرها موقع غانا سوكر نت، إلى أن المنتخب المصري يعد بين أربعة مرشحين للفوز بالمسابقة، مشددًا أن فريقه ليس بين الأقوى قاريًا في الفترة الحالية.

وقال المدير الفني لنيجيريا: "إذا نظرنا إلى تصنيف المنتخبات في الكاف والفيفا سنجد أننا لسنا أفضل فريق في أفريقيا، هناك دول أخرى أمامنا".

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وأضاف: "التصنيف لا يتعلق بالنتائج في الفترة الأخيرة، ولكنه لعدة سنوات، في 2014 و2015 لم نكن جيدين ولم نتأهل إلى آخر بطولتين لكأس الأمم، وهو ما أثر علينا بالسلب كثيرًا".

واختتم: "أعتقد أننا الرابع في ترتيب أفضل المنتخبات، المغرب وتونس أمامنا، ومصر لديها أفضلية بسبب استضافتها للمسابقة، وأظن أن السنغال تتفوق علينا أيضًا".

الجدير بالذكر أن مصر ونيجيريا سيلتقيا سويًا يوم 26 مارس الجاري في مباراة ودية، بعد الانتهاء من مباريات الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم.