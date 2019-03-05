فاروق جعفر: الكونفدرالية أهم للزمالك من لقب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، أن التتويج بلقب الكونفدرالية أهم للقلعة البيضاء من حصد لقب الدوري المصري.

وقال جعفر في تصريحات إذاعية لـ"راديو مصر" الثلاثاء: "كان لا بد من تأجيل مباراة المقاولون في الدوري لأن اللاعب المصري غير معتاد على ضغط المباريات وجميع الأندية تشتكي من هذا الأمر".

وأضاف: "الكونفدرالية أهم من الدوري خاصةً أن الزمالك يلعب باسم مصر في المسابقة القارية، وكان لا بد على اتحاد الكرة أن يحل أزمة ضغط المباريات، فكيف سيلعب 3 مباريات في 7 أيام فقط؟".

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وأتم المدير الفني الأسبق للزمالك تصريحاته قائلا: "يجب على اتحاد الكرة مساندة وتقديم الدعم للزمالك في الكونفدرالية حتى يتمكن من استئناف البطولة، لأن دون ذلك لن يصب في صالح الزمالك".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية، قبل مواجهة المقاولون العرب يوم الخميس 14 مارس الجاري بالأسبوع الـ25 للدوري.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد خمس نقاط في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، في الوقت الذي يتصدر فيه الفريق الأبيض بطولة الدوري التي يبحث خلالها عن اللقب الغائب منذ ثلاثة مواسم.