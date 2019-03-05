أبطال أسيا.. الهلال يهزم العين.. والدحيل يتخطى الاستقلال

محمد اسماعيل - القاهرة - العين- (د ب أ):

فاز الهلال السعودي على مضيفه العين الإماراتي بهدف نظيف اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أسيا، والتي شهدت أيضًا فوز الدحيل القطري على ضيفه استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة.

ونجح المخضرم محمد الشلهوب، في تسجيل هدف الفوز للهلال في شباك العين في الدقيقة 65 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب " هزاع بن زايد" في العين.

وفي ملعب "عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل، قاد الثنائي المغربي مهدي بن عطية ويوسف العربي الدحيل للفوز الأول في المجموعة، حيث سجلا هدفين في الدقيقتين 56 و73،فيما أضاف حسن عفيف الهدف الثالث في الدقيقة91.

وتصدر الدحيل المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب نفس الرصيد، بينما يقبع العين واستقلال طهران في قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.