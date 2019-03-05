البدري يرفض التعليق على أنباء اقترابه من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي:

رفض حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، التعقيب على التقارير التي أشارت الى وجود مفاوضات لعودته للتدريب عبر بوابة نادي الزمالك.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت الى وجود مفاوضات من جانب إدارة الزمالك وحسام البدري، لخلافة السويسري كريستيان جروس في الفترة المقبلة.

وقال البدري في تصريحات لـ"الخليج 365" "تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، هو أول داعم لنبذ التعصب والفتن في الوسط الرياضي المصري".

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وتابع "ما صرح به آل الشيخ بعد قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز بالكأس كان واضحا، لقد رحب بالأمر وقال أن الأمن المصري خط أحمر، نحن جميعا ندعم هذا الأمر".

وعند سؤاله عن رأيه في تقارير تدريبه لنادي الزمالك قال "أرفض الرد أو التعقيب على هذا الأمر".

واختتم تصريحاته قائلا "من حضر مؤتمر نبذ التعصب والفتن ومن لم يحضر بالتأكيد مرحب بتلك الفكرة وهذا الأمر".