بحضور أبو ريدة ووزير الرياضة.. 20 توصية بمؤتمر نبذ التعصب

حضر مساء اليوم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمر نبذ التعصب والفتن، والذي نظمته رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني، ويقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وشهد المؤتمر حضور هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النائب صلاح حسب الله المتحدث بإسم مجلس النواب المصري، وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من رؤساء الأندية وكوكبة من كبار النقاد الرياضيين والإعلاميين الرياضيين.

وفي بداية كلمته دعا وزير الشباب والرياضة، الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وأكد «صبحي» على دور المؤتمر في الحد من التعصب والعنف، ونبذ الخلافات بين الجميع في المنظومة الرياضية المصرية، موضحًا أن بطولة الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر شهر يونيو المقبل، ستنجح بفضل تكاتف جميع عناصر المنظومة الرياضية بداية من الجماهير الوطنية والمحبة لبلدها، والإعلام الرياضي الهادف والبناء، والذي يستطيع أن يصنع الفارق ويترك الأثر الإيجابي لجميع المتابعين على مستوى العالم.

وواصل «نحن جميعا علينا مسئولية مجتمعية تجاه هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير، موضحا بأن لدينا قيادة سياسية واعية، تؤمن بالرياضة دورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كافة أنواع الدعم للأندية والإتحادات وأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب.

وأختتم “الدكتور أشرف صبحي”.. كلمته بتوجيه الشكر لجميع الإعلاميين وعلى دورهم الداعم لأنشطة الوزارة، وكذلك دعمهم المستمر والمتواصل للحركة الرياضية المصرية.

وجاءت توصيات المؤتمر كالتالي:

توصيات مؤتمر نبذ التعصب والفتن:

بداية .. على جميع أطراف المنظومة الكروية المصرية أن يتحلوا جميعا برغبة حقيقية وجادة للبدء فى إتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لنبذ التعصب وإنهاء حالة الإحتقان الجماهيرى وإعلاء الصالح العام لأمن وسلامة وإستقرار الوطن .. .. نتحدث عن توصيات واضحة لكن من ” اتحاد الكرة .. الأندية الشعبية .. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .. وزارة الشباب والرياضة ” وأخيرا رسالة تقدير واحترام ومساندة من المؤتمر لأبطال قواتنا المسلحة البواسل ورجال الشرطة المصرية الأوفياء .

– أولًا: توصيات الأندية الشعبية ..

1- على كل الأندية ضرورة فتح صفحة جديدة فى التعامل فيما بينها قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.

2- ضرورة تشكيل إدرات جماهيرية محترفة تكون مهمتها إنشاء قاعدة بيانات لكل جماهيرها الراغبة فى حضور المباريات مع إصدار بطاقة لكل مشجع يكون مطبوع عليها كافة حقوقه وواجباته وفقا لأحكام القانون.

3- تلتزم إدارات الجماهير فى الأندية بتكوين مجموعات جماهيرية شابة من أعضاء ومحبى النادى للمساعدة مع شركة الأمن الخاصة على تنظيم دخول الجماهير خارج وداخل الملعب.

4- أن يتحمل مجلس إدارة كل نادى مسئولياته تجاه تصريحات أي من مسئوليه والتى ينبغى أن تأتى فى إطار الروح الرياضية دون التعرض صراحة أو ضمنيا للمنافسين.

5- أن تقوم مجالس إدارات الأندية بالتنبية على كل الآلات الإعلامية الممثلة لها بالإبتعاد تماما عن استفزاز مشاعر الجماهير المنافسة صراحة أو ضمنيا.

– ثانيًا: توصيات إتحاد الكرة ” الأب الشرعى للكرة المصرية ” :

1- أن يتحمل فعليا مسئولياته تجاه جميع أطراف المنظومة الكروية بفرض حالة من الإلتزام بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب بتطبيق اللوائح وتفعيل دور لجان الانضباط و القيم والأخلاق .

Advertisements

2- الإسراع بالإستجابة لطلبات الأندية بتطبيق تقنية الفار ” VAR ” لوضع حد للأخطاء التحكيمية التى تتسبب فى الكثير من الجدل والاحتقان الجماهيرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

3- وضع آلية واضحة لإدارة مسابقاته والإلتزام بها وفقا للشروط المعلنة قبل بدايتها وعدم تغييرها إلا وفقا لإعتبارات أمنية ..

4- أن يتم إستحداث لجنة خاصة محترفة لإدارة شئون الجماهير للتنسيق مع نظرائها فى الأندية لبحث كافة الأمور التنظيمية لكل ما يتعلق بهذا الملف ..

5- أن يتم التعاقد مع شركة أمن متخصصة لتولى مسئولية تأمين المباريات داخل الملعب.

– ثالثًا: توصيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

1- ضرورة توقيع عقوبات رادعة لمنع التراشق الإعلامى الصريح أوالضمنى الذى يحدث فى بعض البرامج الرياضية .وأن لا تقتصر العقوبة على إسم البرنامج ومقدمه فقط ويتم تغليظها لتصل إلى منع القناة من عرض أى برنامج رياضى خلال فترة تنفيذ العقوبة.

2- ضرورة وضع حد للبرامج التى تعتمد فى فقراتها على بث فيديوهات أرشفية سلبية لبرامج أخرى بغرض الهجوم والتجاوز فى حق الأندية المنافسة.

3- ضرورة توجيه القنوات الرياضية بإعادة النظر فى الفقرة التحليلية لأداء الحكام عقب كل مباراة والتى تساهم فى زيادة حالة الانقسام والاحتقان بين الجماهير.

4- ضرورة توجيه كافة مقدمى البرامج الرياضية بعدم استخدام بعض المصطلحات التى من شأنها إثارة الفتن والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

5- أن يتم توجيه البرامج الرياضية بالإلتزام بعرض فقرات ثابتة وبصفة دائمة فى برامجها لنبذ التعصب خاصة ونحن مقبلين على إستضافة فاعليات كأس الأمم الأفريقية القادمة .

– رابعًا: التوصيات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة:

1- أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بدورها تجاه جميع أطراف المنظومة الرياضية وحثهم على الإلتزام بمسئولياتهم التى حددها المؤتمر ..

2- تشكيل لجنة ” حكماء ” من كبار رموز الكرة المصرية لإحتواء أى خلاف يحدث فى المنظومة الرياضية مع إلتزامهم بعرض تصور لمعالى وزير الشباب الرياضة بشأن كيفية الخروج من الأزمة.

3- إطلاق مبادرة “شجع فريقك ” بالتنسيق مع إدارات الأندية وكافة وسائل الاعلام لعقد سلسلة من الندوات لتوعية الجماهير بشكل مستمر ..

‎4- إطلاق مبادرة ” شجع مصر ” من خلال رسائل تليفزيونية مقتضبة مع نماذج مختلفة تمثل كافة أطياف المجتمع المصرى ولقاءات مماثلة مع الفنانين ونجوم الكرة المصرية الحاليين والسابقين أصحاب الرصيد الكبير فى قلوب الجماهير المصرية ..

‎5- الإستغلال الأمثل لإعادة صيانة الاستادات المصرية التى ستسضيف فاعليات كأس الأمم الأفريقية والإلتزام بالحفاظ عليها والاستمرار فى تطويرها وتوفير كافة الخدمات التى تحتاجها الجماهير مع بحث كيفية تقديم جوائز عينية لتحفيزهم على حضور المباريات بالتنسيق مع اتحاد الكرة وإدارات الأندية.