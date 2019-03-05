حسام البدري يفجر مفاجأة كبيرة بشأن مفاوضته لتدريب نادي الزمالك

علق حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن ترشيحه لتدريب نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال تواجده في مؤتمر «نبذ التعصب»، المُقام بأحد الفنادق الكبرى.

وقال «البدري»، عن ترشيحه لتدريب الزمالك: «أرفض التعليق على ترشيحي لتدريب الزمالك في الوقت الحالي، أنا اتواجد في منصب حاليًا مع بيراميدز، وكان يوجد ترشيح في الماضي ولكني الأن أرفض الحديث».

جاء ذلك خلال مؤتمر «نبذ التعصب»، الذي يُقام حاليًا بحضور كلًا من: «هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء المجلس سيف وزاهر مجدي عبد الغني وحازم إمام، ومن نجوم الرياضة ربيع ياسين وتامر عبد الحميد دونجا وربيع ياسين وأحمد ناجي، ويقدم المؤتمر الإعلامي ياسر أيوب».