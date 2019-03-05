نبذ التعصب: تشكيل لجنة لإحتواء خلافات المنظومة الرياضية

نظمت رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، مؤتمر نبذ التعصب والفتن بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبدالغني، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وشهد المؤتمر حضور المهندس هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث بإسم مجلس النواب المصري، والكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من رؤساء الأندية وكوكبة من كبار النقاد الرياضيين والإعلاميين والرياضيين.

وأوصى المؤتمر في ختام جلسته بعدد من التوصيات الخاصة بوازرة الشباب والرياضة والتي جاءت كالتالي:

1 .. أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بدورها تجاه جميع أطراف المنظومة الرياضية وحثهم على الإلتزام بمسئولياتهم التى حددها المؤتمر.

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2.. تشكيل لجنة " حكماء " من كبار رموز الكرة المصرية لإحتواء أى خلاف يحدث فى المنظومة الرياضية مع إلتزامهم بعرض تصور لمعالى وزير الشباب الرياضة بشأن كيفية الخروج من الأزمة .

3 .. إطلاق مبادرة "شجع فريقك

" بالتنسيق مع ادارات الأندية وكافة وسائل الاعلام لعقد سلسلة من الندوات لتوعية الجماهير بشكل مستمر.

4 .. إطلاق مبادرة " شجع مصر " من خلال رسائل تليفزيونية مقتضبة مع نماذج مختلفة تمثل كافة أطياف المجتمع المصرى ولقاءات مماثلة مع الفنانين ونجوم الكرة المصرية الحاليين والسابقين أصحاب الرصيد الكبير فى قلوب الجماهير المصرية .

5 .. الإستغلال الأمثل لإعادة صيانة الاستادات المصرية التى ستسضيف فاعليات كأس الأمم الأفريقية والإلتزام بالحفاظ عليها والاستمرار فى تطويرها وتوفير كافة الخدمات التى تحتاجها الجماهير مع بحث كيفية تقديم جوائز عينية لتحفيزهم على حضور المباريات بالتنسيق مع اتحاد الكرة وإدارات الأندية .