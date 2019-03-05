أهلي جدة يتقدم على السد القطري في الشوط الأول بدوري أبطال آسيا

تقدم أهلي جدة على نظيره السد القطري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب مدينة

الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بالجولة الأولى من الدور المجموعاتمن دوري أبطال آسيا.

سجل عمر السومة الهدف الأول في الدقيقة 32، عبر ركلة جزاء، نجح في تنفيذها على يمين حارس السد.

شاهد الهدف..