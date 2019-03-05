نبذ التعصب يوصي الاعلام بإعادة النظر في الفقرة التحليلية عقب المباريات

حضر مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمر نبذ التعصب والفتن، والذي نظمته رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبدالغني، ويقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأوصى المؤتمر للمجس الأعلى لتنظيم الاعلام بالتالي:

1 .. ضرورة توقيع عقوبات رادعة لمنع التراشق الاعلامى الصريح أوالضمنى الذى يحدث فى بعض البرامج

وأن لا تقتصر العقوبة على إسم البرنامج ومقدمه فقط ويتم تغليظها لتصل إلى منع القناة من عرض أى برنامج رياضى خلال فترة تنفيذ العقوبة .

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2 .. ضرورة وضع حد للبرامج التى تعتمد فى فقراتها على بث فيديوهات أرشفية سلبية لبرامج أخرى بغرض الهجوم والتجاوز فى حق

الأندية المنافسة.

3 .. ضرورة توجيه القنوات الرياضية بإعادة النظر فى الفقرة التحليلية لأداء الحكام عقب كل مباراة والتى تساهم فى زيادة حالة الانقسام والاحتقان بين الجماهير ..

4 .. ضرورة توجيه كافة مقدمى البرامج الرياضية بعدم استخدام بعض المصطلحات التى من شأنها إثارة الفتن والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

5 .. أن يتم توجيه البرامج الرياضية بالإلتزام بعرض فقرات ثابتة وبصفة دائمة فى برامجها لنبذ التعصب خاصة ونحن مقبلين على إستضافة فاعليات كأس الأمم الأفريقية القادمة.