مؤتمر نبذ التعصب يطالب اتحاد الكرة بسرعة تطبيق تقنية الفيديو

نظمت رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، اليوم الثلاثاء، مؤتمر نبذ التعصب والفتن، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وانتهى المؤتمر بعدد من التوصيات، والتي كان أبرزها بالنسبة لاتحاد الكرة أن يتحمل مسئولياته تجاه جميع أفراد المنظومة الكروية. وجاءت توصيات اتحاد الكرة كالتالي: 1 .. أن يتحمل فعليا مسئولياته تجاه جميع أطراف المنظومة الكروية بفرض حالة من الإلتزام بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب بتطبيق اللوائح وتفعيل دور لجان Advertisements الانضباط و القيم والأخلاق . الانضباط و القيم والأخلاق . 2 .. الإسراع بالإستجابة لطلبات الأندية بتطبيق تقنية الفار " VAR " لوضع حد للأخطاء التحكيمية التى تتسبب فى الكثير من الجدل والاحتقان الجماهيرى عبر وسائل التواصل الاجتماعى .. 3 .. وضع آلية واضحة لإدارة مسابقاته والالتزام بها وفقا للشروط المعلنة قبل بدايتها وعدم تغييرها إلا وفقا لاعتبارات أمنية. 4 .. أن يتم استحداث لجنة خاصة محترفة لإدارة شئون الجماهير للتنسيق مع نظرائها فى الأندية لبحث كافة الأمور التنظيمية لكل ما يتعلق بهذا الملف. 5 .. أن يتم التعاقد مع شركة أمن متخصصة لتولى مسئولية تأمين المباريات داخل الملعب. وشهد المؤتمر حضور المهندس هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث بإسم مجلس النواب المصري، والكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من رؤساء الأندية وكوكبة من كبار النقاد الرياضيين والإعلاميين والرياضيين.

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