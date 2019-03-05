وزير الرياضة يوصي بتشكيل إدارات جماهيرية محترفة

حضر مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمر نبذ التعصب والفتن، والذي نظمته رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبدالغني، ويقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت توصيات المؤتمر بالنسبة للأندية كالتالي:

1 .. على كل الأندية ضرورة فتح صفحة جديدة فى التعامل فيما بينها

قائمة على الإحترام والتقدير المتبادل.

2 .. ضرورة تشكيل إدارات جماهيرية محترفة تكون مهمتها إنشاء قاعدة بيانات لكل جماهيرها الراغبة فى حضور المباريات مع إصدار بطاقة لكل مشجع يكون مطبوع عليها كافة حقوقه وواجباته وفقا لأحكام القانون.

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3 .. تلتزم إدارات الجماهير فى الأندية بتكوين

مجموعات جماهيرية شابة من أعضاء ومحبى النادى للمساعدة مع شركة الأمن الخاصة على تنظيم دخول الجماهير خارج وداخل الملعب.

4 .. أن يتحمل مجلس إدارة كل نادى مسئولياته تجاه تصريحات أى من مسئوليه والتى ينبغى أن تأتى فى إطار الروح الرياضية دون التعرض صراحة أو ضمنيا للمنافسين.

5 .. أن تقوم مجالس إدارات الأندية بالتنبية على كل الآلات الإعلامية الممثلة لها بالإبتعاد تماما عن استفزاز مشاعر الجماهير المنافسة صراحة أو ضمنيا.