شاهد.. محمد الشلهوب أفضل لاعب في مباراة الهلال والعين بدوري أبطال آسيا

توج محمد الشلهوب لاعب فريق الهلال السعودي كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات مرحلة المجموعاتبدوري أبطال آسيا.
وسجل محمد الشلهوب هدف المباراة الوحيد وفوز فريقه في الدقيقة 65 من عمر المباراة ليحصل الهلال السعودي على أول ثلاث نقاط
اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا يلعب بصفوف الهلال السعودي منذ ما يقارب 21 عام.
الجدير بالذكر أن الهلال السعودي يستضيف الدحيل القطري في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا في الثاني عشر من الشهر الجاري.
شاهد الهدف :
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